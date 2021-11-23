В Москве 17-летний наркокурьер на арендованном авто сбил полицейского

Сотрудники полиции в Москве задержали 17-летнего школьника, который совершил сразу два преступления. Ему грозят обвинения по статьям Уголовного кодекса — за применение насилия в отношении стража правопорядка и незаконную перевозку наркотиков, сообщил KP.RU.

На Байкальской улице в Гольяново сотрудники полиции заметили сидевшего за рулём иномарки молодого человека и попытались его остановить для проверки документов, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полицейских заинтересовал довольно юный возраст водителя, который находился за рулём машины каршеринга. При попытке остановить транспортное средство, по словам очевидцев, «Фольксваген» вначале притормозил, но когда к нему приблизился сотрудник полиции, его водитель утопил педаль газа. В итоге произошёл наезд на старшего сержанта. Молодой человек после этого практически сразу врезался в другой автомобиль, после чего попытался сбежать. После задержания выяснилось, что управлявший иномаркой действительно несовершеннолетний. При этом в машине у этого ученика девятого класса одной из столичных школ полицейские обнаружили большое количество синтетических наркотиков.

Молодой человек подрабатывал наркокурьером-закладчиком. Он занимался этим уже не первую неделю. Обычно он передвигался по городу на общественном транспорте, а в этот раз решил для экономии времени прокатиться на каршеринге, — сообщил источник в правоохранительных органах.

На данный момент против школьника уголовное дело возбуждено по двум статьям — «Незаконное приобретение и перевозка наркотиков» с максимальным сроком до 3 лет и «Применение насилия в отношение представителя власти», по которой ему светит до 10 лет тюрьмы.

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