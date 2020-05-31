В Московском метро мужчина с пистолетом и ножом угрожал пассажирам

В Москве мужчина наставил пистолет и нож на людей, находящихся в вагоне столичной подземки.
Информация об инциденте и ролик
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленник уже арестован. Он был задержан в вестибюле станции метро «Юго-Западная»,
Против 30-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Как писал NEWS.ru, каждый десятый россиянин стал жертвой шантажа во время самоизоляции.
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