В Московском метро мужчина с пистолетом и ножом угрожал пассажирам

https://static.news.ru/photo/cb6e14e0-a35a-11ea-85b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина наставил пистолет и нож на людей, находящихся в вагоне столичной подземки.

Информация об инциденте и ролик появились в паблике в Telegram «Московские новости» 31 мая. Инцидент произошёл на Таганско-Краснопресненской линии. На записи двое мужчин, находящиеся в вагоне пятятся назад, так как, вероятно, на них направил оружие стоящий впереди человек. При этом другие пассажиры сидят спокойно.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленник уже арестован. Он был задержан в вестибюле станции метро «Юго-Западная», передаёт ТАСС.

Против 30-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как писал NEWS.ru, каждый десятый россиянин стал жертвой шантажа во время самоизоляции.