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Самоходный трап въехал в Airbus А321 с пассажирами в аэропорту Челябинска. Рейс должен был вылететь в Шереметьево. Никто не пострадал.

ЧП произошло в 4:15 местного времени (2:15 мск). Причина — техническая неисправность трапа. Половина пассажиров уже отправлена резервным бортом, оставшиеся вылетят в ближайшее время, — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта....