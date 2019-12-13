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Трёхлетний мальчик в Москве был госпитализирован после отравления наркотиками. По факту произошедшего столичные следователи начали проводить проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Москве Юлия Иванова.

По её словам, следователи выполняют комплекс необходимых мер для установления обстоятельств инцидента. Правоохранители проверят условия жизни и воспитания малыша. По результатам будет вынесено процессуальное решение. Отмечается, что в настоящее время...