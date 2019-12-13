На юге Москвы в районе Варшавского шоссе произошло возгорание на складе тканей. Площадь пожара составляет 200 кв. м, кровля здания обрушилась уже в трёх местах. В результате обрушения пострадал один человек.
По адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 произошло возгорание. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, — сообщил NEWS.ru собственный источник.
Уточняется, что огонь распространяется очень быстро, периодически происходят взрывы. В тушении пожара решено использовать авиацию. Со слов очевидцев, внутри здания проходят газовые трубы и находится трансформаторная подстанция.
Как писал NEWS.ru, пожар произошёл в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, по предварительным данным, произошёл разлив краски и лакокрасочных материалов, в цеху зафиксировано открытое пламя. По информации МЧС, возгорание произошло на площади 600 кв. м. Пожар тушат 68 пожарных и 16 единиц техники. Чёрный дым виден из всех районов города.
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