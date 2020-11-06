В московской школе во время урока физкультуры умер ребёнок

https://static.news.ru/photo/31344464-2012-11eb-8a30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти ученицы одной из московских школ.

Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова. По предварительным данным, 6 ноября учащаяся одной из школ на юге Москвы почувствовала себя плохо во время урока и скончалась. Следователи уже прибыли на место происшествия и выясняют все обстоятельства.

Педагогов и других сотрудников учебного заведения опрашивают. Процессуальное решение СК примет по итогам проверки. Источник в правоохранительных органах в беседе с агентством уточнил, что школьница умерла во время урока физкультуры.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Московской области. В подъезде многоэтажного дома в деревне Путилково Красногорска нашли тело 17-летней школьницы. По предварительной информации, девочка умерла от передозировки наркотиками.