В московской школе во время урока физкультуры умер ребёнок

Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти ученицы одной из московских школ.
Об этом ТАСС
Педагогов и других сотрудников учебного заведения опрашивают. Процессуальное решение СК примет по итогам проверки. Источник в правоохранительных органах в беседе с агентством уточнил, что школьница умерла во время урока физкультуры.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Московской области. В подъезде многоэтажного дома в деревне Путилково Красногорска нашли тело 17-летней школьницы. По предварительной информации, девочка умерла от передозировки наркотиками.