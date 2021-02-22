В Мордовии четыре человека найдены мёртвыми в частном доме

https://static.news.ru/photo/9dc5d66a-7508-11eb-a726-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела четверых мужчин обнаружены в частном доме в мордовском городе Ковылкино. Криминалисты не нашли у них признаков насильственной смерти.

Погибшим от 40 до 60 лет. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают следователи СК. По факту трагического инцидента уже начата доследственная проверка. Сотрудникам СК предстоит выяснить детали произошедшего и подтвердить либо опровергнуть отсутствие криминального характера гибели людей. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в Ростовской области. Среди раненых — двое мужчин и один подросток.