В Митино полиция задерживает местных жителей

https://static.news.ru/photo/3350ef70-00b1-11eb-95c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscowmap/t.me

Жители Митино вышли на акцию протеста против незаконной застройки Митинского ландшафтного парка.

Как сообщают «Московские новости» в Telegram-канале, полиция начала задержания людей.

Ранее стало известно, что местные жители недовольны тем, что часть ландшафтного парка власти отдали под застройку очередного ТРЦ, а про изначально заявленный ледовый дворец забыли.

В 2000 году мэрия Москвы выделила эту землю под строительство спортивной академии хоккеиста Владислава Третьяка. Планировалось, что это будет спорткомплекс с ледовым дворцом. Инвестора найти удалось только в 2012 году. Тогда Третьяк договорился, что хоккейная школа займет лишь 11 тысяч из 118 тысяч кв.м. Мэрия выдала разрешение, но проект почему-то заморозился. Только в 2020 году после смены инвесторов закипела стройка, однако все упоминания о спортшколы из проекта исчезли. Теперь там речь идёт о гипермаркетах, ресторанах и кинотеатрах, сообщает группа «Интересная Москва» в соцсти «Вконтакте».

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