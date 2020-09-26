В Митино полиция задерживает местных жителей

Жители Митино вышли на акцию протеста против незаконной застройки Митинского ландшафтного парка.
Как
Ранее стало известно, что местные жители недовольны тем, что часть ландшафтного парка власти отдали под застройку очередного ТРЦ, а про изначально заявленный ледовый дворец забыли.
В 2000 году мэрия Москвы выделила эту землю под строительство спортивной академии хоккеиста Владислава Третьяка. Планировалось, что это будет спорткомплекс с ледовым дворцом. Инвестора найти удалось только в 2012 году. Тогда Третьяк договорился, что хоккейная школа займет лишь 11 тысяч из 118 тысяч кв.м. Мэрия выдала разрешение, но проект почему-то заморозился. Только в 2020 году после смены инвесторов закипела стройка, однако все упоминания о спортшколы из проекта исчезли. Теперь там речь идёт о гипермаркетах, ресторанах и кинотеатрах,
Накануне в Московской области полицейские задержали мужчину, который стрелял из окна многоэтажного дома. Инцидент произошёл в Красногорске. О дебошире с оружием, который своим поведением напугал соседей, в дежурную часть сообщили очевидцы. Стрелком оказался 36-летний местный житель, который в момент задержания имел признаки алкогольного опьянения, сообщал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники