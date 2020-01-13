https://static.news.ru/photo/21fc43dc-369a-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Южноуральска/vk.com

Власти Челябинска нашли объяснение появлению в городе зелёного снега. По данным регионального Министерства экологии, необычный цвет — результат окрашивания снега из-за пыли расположенного неподалёку гранитного карьера.

Угрозу для здоровья населения данная пыль не представляет. Это частицы природных материалов и горных пород, — пояснил 74.ru начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Он добавил, что рядом с предприятием будет размещена передвижная лаборатория, которая проведёт замеры воздуха. В случае каких-либо нарушений руководство привлекут к ответственности.

Осадки странного цвета на въезде в город со стороны Екатеринбурга обнаружили горожане. Это не первый подобный случай на Урале.