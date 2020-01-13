Власти Челябинска нашли объяснение появлению в городе зелёного снега. По данным регионального Министерства экологии, необычный цвет — результат окрашивания снега из-за пыли расположенного неподалёку гранитного карьера.
Угрозу для здоровья населения данная пыль не представляет. Это частицы природных материалов и горных пород, — пояснил 74.ru начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.
Он добавил, что рядом с предприятием будет размещена передвижная лаборатория, которая проведёт замеры воздуха. В случае каких-либо нарушений руководство привлекут к ответственности.
Осадки странного цвета на въезде в город со стороны Екатеринбурга обнаружили горожане. Это не первый подобный случай на Урале.
Ранее прокуратура Свердловской области установила причину появления зелёного снега в Первоуральске. По данным ведомства, это произошло из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915». Из-за ЧП произошёл «излив хромсодержащих вод на рельеф местности», в результате чего снежный покров окрасился в зелёный оттенок, писал NEWS.ru.