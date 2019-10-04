https://static.news.ru/photo/69212b66-e6b2-11e9-834f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Юзик Фото: Юлия Юзик/vk.com

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что задержанную на территории страны журналистку из России Юлию Юзик в скором времени отпустят.

По словам сотрудника ведомства, она была задержана для «объяснений».

Её задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена, — передаёт слова Мусави РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, журналистку Юлию Юзик задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Ей предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу якобы должно состояться 5 октября, и россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Юлия Юзик в 2003 году выпустила книгу «Невесты Аллаха» о террористках-смертницах. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы РФ от Дагестана.

Задержание россиянки стало поводом для вызова иранского посла в МИД РФ. Мехди Санаи должен прояснить обстоятельства задержания и обсудить с представителями внешнеполитического ведомства вопрос освобождения журналистки.

Позже стало известно, что Юзик не сообщала в российское посольство о своём прибытии и об изъятии паспорта в аэропорту Тегерана.