В Мексике ищут пропавшую россиянку

https://static.news.ru/photo/03b92a4e-17b7-11eb-a1c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже две недели прокуратура мексиканского штата Халиско ведёт поиски исчезнувшей на западе страны гражданки России Елены Толстобровой. На данный момент информации о её возможном местонахождении нет. Об этом рассказал старший консул посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский.

С 12 октября по заявлению гражданина Рожкова-Манина В. Ю. (бывший гражданский муж Толстобровой, проживающий в Мексике. — NEWS.ru) поисками пропавшей занимается прокуратура штата Халиско. Со своей стороны мы подключили к решению этого вопроса организации соотечественников и почётного консула в регионе Хуана Санчеса Сантоса Наварро, который работает с региональным отделением миграционной службы и территориальным представительством МВД Мексики, — рассказал дипломат РИА Новости.

При этом пропавшая женщина на консульском учёте не состояла и не обращалась в диппредставительство по каким-либо вопросам. Трояновский при этом добавил, что нотное обращение в МИД Мексики было отправлено незамедлительно. В нём содержалась просьба информировать компетентные органы и помочь в розыске российской гражданки. Однако пока данных о её возможном местонахождении не поступало. Дипломат также не подтвердил информацию о том, что вместе с Еленой 2 октября пропал и её трёхлетний сын.

Кроме того, консульство поддерживает связь с матерью Толстобровой, которая также подала заявление об объявлении дочери в розыск.

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