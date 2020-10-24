МЧС прекратит поиск моряков с танкера «Генерал Ази Асланов» 26 октября

https://static.news.ru/photo/39223f18-16d6-11eb-8d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

Активный поиск трёх моряков, которые после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» оказались за бортом судна, прекратится утром 26 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Решение принято руководителем поисково-спасательных работ. В настоящее время ликвидацией последствий взрыва и поиском пропавших занимаются 235 человек при помощи 48 единиц спецтехники.

Взрыв на судне произошёл вечером 24 октября. Танкер следовал из нейтральных вод Чёрного моря в Азовское, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта». В результате взрыва судно получило пробоину размером от 5 до 12 метров и накренилось на правый борт. Трое членов экипажа танкера оказались за бортом. Всего на корабле было 13 человек. 10 из них спасены. Поиски ещё троих продолжаются.

Как писал NEWS.ru, по факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершённое лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц). Танкер на место якорной стоянки доставит буксир «Меркурий».