В МЧС уточнили число пострадавших при взрывах на военном складе под Рязанью

https://static.news.ru/photo/bac8f564-095e-11eb-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

16 человек пострадали и свыше 20 построек повреждены в результате взрывов и пожара на военном складе с боеприпасами в Рязанской области. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Госпитализированы 16 человек. Повреждены более 20 построек, — заявил руководитель ведомства, которого цитирует сайт Кремля.

Ранее в Минздраве сообщили, что свыше 20 человек госпитализированы после взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Из них шестеро получили травмы во время пожара на складе, а ещё 10 человек — в результате последствий пожара.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра, писал NEWS.ru.