В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара на ростовском рынке

https://static.news.ru/photo/5bce122a-37b6-11eb-98f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Ростовской области Владимир Устин заявил, что пожар на рынке в областном центре мог произойти из-за неполадок с электропроводкой.

Предварительная причина — это короткое замыкание, то есть аварийный режим работы электрооборудования, — цитирует Устина «Интерфакс».

Ранее источник в экстренных службах допустил, что происшествие могла вызвать поломка электропечи, которую работники использовали для обогрева.

Истинную причину происшествия должна установить испытательная пожарная лаборатория, которая сможет приступить к работе только после ликвидации возгорания. По данным пресс-службы МЧС РФ, в ликвидации пожара задействовали 446 человек и 134 единицы техники.

Как передавал NEWS.ru, сигнал о возгорании в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону поступил утром 6 декабря. Первоначально площадь горения составляла 200 кв. м, а затем она увеличилась до 3 тыс. кв. м. Пожар привёл к взрывам фейерверков. К полудню пожар локализовали на трёх участках из пяти. О пострадавших до сих пор не сообщалось.