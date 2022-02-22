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В Луганске произошёл взрыв у троллейбусного депо

06:10, 23 февраля 2022
В Луганске произошёл взрыв у троллейбусного депо Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ЛНР сообщила об очередном взрыве, который на этот раз прогремел у троллейбусного депо. Информацию о теракте опубликовало в своём Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Луганске произошёл очередной террористический акт! В 04.15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв, — говорится в сообщении.

На месте взрыва в данный момент работают правоохранительные органы и экстренные службы. Подробностей происшествия пока не приводится.

Это не первый теракт за минувшую ночь на территории Донбасса. В Донецке несколькими часами ранее неизвестный бросил взрывное устройство в задние телецентра в центре города. На тот момент на работе находились директор и несколько сотрудников, никто не пострадал.

Ранее исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что причиной взрыва в Донецке стало взрывное устройство, сработавшее 23 февраля примерно в 00:50. Оно было заложено на территории телецентра.

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