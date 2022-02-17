В Липецкой области рассказали, что будет с напавшими на девочку собаками

Руководство Елецкого района Липецкой области заключило дополнительный договор на отлов бездомных собак после нападения своры четвероногих на девятилетнюю девочку, рассказал NEWS.ru руководитель пресс-службы администрации региона Михаил Шаршаков. Собеседник добавил, что пойманных животных стерилизуют и, если не найдутся хозяева, выпустят «именно в то место, откуда их забрали».

В посёлок Солидарность приедут специалисты, снова произведут отлов. Но согласно действующему законодательству отловленные безнадзорные собаки проходят процедуру стерилизации, лечения и, если не находится их владелец, обязательно выпускаются именно в то место, откуда их забрали. Уничтожать бездомных собак законодательно запрещено, — подчеркнул спикер.

Он отметил, что количество бездомных собак увеличивается, в том числе из-за того, что владельцы питомцев «безжалостно выбрасывают их на улицу».

Работы у специалистов, отлавливающих и стерилизующих собак, не станет меньше, пока в обществе не сформируется ответственное отношение к домашним животным, — подытожил Шаршаков.

В посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области стая бездомных собак напала на девятилетнюю девочку. По словам отца ребёнка, инцидент произошёл возле дома, когда девочка возвращалась из школы. В результате нападения школьница получила рваную рану и следы от укуса.

Ранее в Генеральной прокуратуре России выступили с предложение разработать критерии «немотивированной агрессии» бездомных собак, которых нельзя возвращать на улицы после стерилизации. При этом отмечается, что отсутствие этих критериев угрожает жизни и здоровью граждан.

При этом в ведомстве не уточнили дальнейшую судьбу животного, которое будет признано «агрессивным» согласно новому закону. В настоящее время по законодательству все безнадзорные животные обязаны проходить стерилизацию, вакцинацию, получать несъёмную метку, а затем должны быть возвращены в места обитания, если не был найден хозяин.