В квартире в двух шагах от площади Аффари в центре Милана найдена мёртвой 34-летняя гражданка РФ.
Чтобы попасть в помещение, отцу женщины пришлось выломать дверь. Он обнаружил дочь сидящей на стуле без признаков жизни. По данным Corriere della Sera, россиянку
Полиция считает, что смерть не носит насильственного характера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в итальянской провинции Турин была найдена убитой россиянка Анна Марочкина. По мнению карабинеров, супруг женщины расправился с ней, после чего покончил с собой.
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