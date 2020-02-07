https://static.news.ru/photo/b812ab94-4979-11ea-abb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В квартире в двух шагах от площади Аффари в центре Милана найдена мёртвой 34-летняя гражданка РФ.

Чтобы попасть в помещение, отцу женщины пришлось выломать дверь. Он обнаружил дочь сидящей на стуле без признаков жизни. По данным Corriere della Sera, россиянку лечили от алкоголизма и наркозависимости, женщина страдала от депрессии.

Полиция считает, что смерть не носит насильственного характера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в итальянской провинции Турин была найдена убитой россиянка Анна Марочкина. По мнению карабинеров, супруг женщины расправился с ней, после чего покончил с собой.