Суд отправил в СИЗО четверых сотрудников колонии № 37 в Кемеровской области, заподозренных предположительно в пытках заключённого. Об этом сообщил создатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин.
Два оперативника и два сотрудника отдела безопасности — Бекренёв, Скорин, Филиппов и Ласый кемеровской ИК-37 взяты под стражу по обвинению в насилии и расправе над заключённым. Брали их следователи кузбасского СУ СК со спецназом, зная, что они способны на многое. Те при появлении следователей попытались оказать сопротивление, но им быстро надели наручники и обыскали их кабинеты, изъяли жёсткие диски, — сообщил Осечкин NEWS.ru.
В региональном СУ СК подтвердили эту информацию, не став указывать в каком конкретно преступлении ведомство заподозрило сотрудников ФСИН,
Как уточняет Владимир Осечкин, руководство ИК-37 «внедряло» садистские методы обращения с людьми. Всех прибывающих в колонию «унижали, выдавали заключённым вместо карточек с именами картинки с изображением животных и принуждали на них откликаться („петух“, „кобыла“, „страус“ и т.п.)».
Тех, кто пытался сопротивляться, жестоко били и насиловали черенком от лопаты или туалетным грязным ёршиком, обливали мочой и записывали эти унижения на свои мобильники, — отмечает Осечкин.
Ранее правозащитник
Видеорегистратор зафиксировал, как майор Толчанов созванивается с начальником колонии подполковником Овчаровым и они обсуждают, как быстро приедут эксперты на место ЧП, выясняют, что погибший вообще не должен был находиться в этой части колонии и сговариваются, чтобы сфальсифицировать служебные документы, чтобы имитировать вывод осуждённых в эту часть колонии якобы для отработки «106-ой» (статья УИК, регламентирующая бесплатные работы осуждённых по уборке территории учреждения) и оправдать нахождение Кулешова в этом месте (на самом деле цех нелегальной части производства, где трудились с 8:00 до 22:00 осуждённые, которые не были официально трудоустроены и кому не выплачивалась зарплата), — утверждает Осечкин.
Правозащитник также напомнил, что с указанными злоупотреблениями пыталась бороться адвокат Екатерина Селиванова (Вальтеева), которая осенью 2017 года погибла в странном ДТП по дороге в ИК-37.
Как писал NEWS.ru, в начале января Управление СК РФ по Кузбассу завело уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН в СИЗО в Кемеровской области.
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