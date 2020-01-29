https://static.news.ru/photo/c23be57a-4273-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил в СИЗО четверых сотрудников колонии № 37 в Кемеровской области, заподозренных предположительно в пытках заключённого. Об этом сообщил создатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин.

Два оперативника и два сотрудника отдела безопасности — Бекренёв, Скорин, Филиппов и Ласый кемеровской ИК-37 взяты под стражу по обвинению в насилии и расправе над заключённым. Брали их следователи кузбасского СУ СК со спецназом, зная, что они способны на многое. Те при появлении следователей попытались оказать сопротивление, но им быстро надели наручники и обыскали их кабинеты, изъяли жёсткие диски, — сообщил Осечкин NEWS.ru.

В региональном СУ СК подтвердили эту информацию, не став указывать в каком конкретно преступлении ведомство заподозрило сотрудников ФСИН, пишет «Тайга-инфо».

Как уточняет Владимир Осечкин, руководство ИК-37 «внедряло» садистские методы обращения с людьми. Всех прибывающих в колонию «унижали, выдавали заключённым вместо карточек с именами картинки с изображением животных и принуждали на них откликаться („петух“, „кобыла“, „страус“ и т.п.)».

Тех, кто пытался сопротивляться, жестоко били и насиловали черенком от лопаты или туалетным грязным ёршиком, обливали мочой и записывали эти унижения на свои мобильники, — отмечает Осечкин.

Ранее правозащитник опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором якобы сотрудники ИК-37 и другие заключённые обыскивают погибшего заключённого Юрия Кулешова, «стараясь забрать все возможные улики, указывающие на систематические пытки», а также пытаясь «найти письмо, которое писал погибший, и уничтожить его».

Видеорегистратор зафиксировал, как майор Толчанов созванивается с начальником колонии подполковником Овчаровым и они обсуждают, как быстро приедут эксперты на место ЧП, выясняют, что погибший вообще не должен был находиться в этой части колонии и сговариваются, чтобы сфальсифицировать служебные документы, чтобы имитировать вывод осуждённых в эту часть колонии якобы для отработки «106-ой» (статья УИК, регламентирующая бесплатные работы осуждённых по уборке территории учреждения) и оправдать нахождение Кулешова в этом месте (на самом деле цех нелегальной части производства, где трудились с 8:00 до 22:00 осуждённые, которые не были официально трудоустроены и кому не выплачивалась зарплата), — утверждает Осечкин.

Правозащитник также напомнил, что с указанными злоупотреблениями пыталась бороться адвокат Екатерина Селиванова (Вальтеева), которая осенью 2017 года погибла в странном ДТП по дороге в ИК-37.

Как писал NEWS.ru, в начале января Управление СК РФ по Кузбассу завело уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН в СИЗО в Кемеровской области.