В Курской области по факту подрыва ж/д моста возбудили дело о теракте

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По факту обрушения железной дороги в Курской области было возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта, информация об этом появилась на сайте СК РФ. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что работы по восстановлению поврежденного моста уже начаты и ремонт не повлияет на движение поездов.

Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — указано на сайте СК РФ.

Следователи установят лиц, причастных к преступлению, мощность и тип взрывного устройства, а также иные обстоятельства, имеющие значение для следствия.

Об инциденте с железнодорожным мостом стало известно сегодня днём. По информации Старовойта, частичное обрушение было обнаружено на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор: ветка, на которой произошло обрушение, использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате подрыва нет. Суджанский район находится на юго-западе Курской области и граничит на юге и юго-западе с Сумской областью Украины.