Собиравшего информацию для спецслужб Украины россиянина задержали в Крыму

https://static.news.ru/photo/c59fdd26-8655-11eb-a930-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Крыму задержали гражданина РФ, который по заданию украинской разведки собирал данные о местах массового скопления людей, у него изъяли взрывное устройство. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно данным ЦОС, специалисты осматривали личный автомобиль задержанного. В ходе осмотра и было обнаружено устройство, похожее на самодельную взрывчатку.

Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, — рассказали в ФСБ.

​Там также отметили, что задержанный хранил взрывчатку в своём автомобиле также по рекомендации Кравчука. По словам информатора украинской разведки, устройство было необходимо ему для самозащиты, говорится в релизе ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ в ходе масштабной спецоперации задержали 72 подпольных оружейника. При этом были ликвидированы 37 мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.