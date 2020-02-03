https://static.news.ru/photo/8759d59e-466e-11ea-b9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: iamfromkrasnodar/vk.com

Семьям школьников выплатили компенсации из-за ущерба, который был причинён во время пожара в гардеробе 49-й краснодарской школы. В огне пострадали 86 курток и 11 комплектов спортивной формы. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

По его словам, деньги удалось найти во внебюджетных источниках, а размер выплат составил от двух до пяти тысяч рублей. В итоге общая сумма выплат составила 470 тысяч рублей, пише т «КП-Краснодар».

Выплату постарались организовать максимально оперативно, поскольку необходимость покупки новой верхней одежды для бюджета некоторых семей может быть весьма ощутима. Отрадно, что есть неравнодушные люди, оказавшие помощь, — подчеркнул Первышов.

Пожар в раздевалке устроил ученик четвёртого класса. Мальчик играл с зажигалкой и случайно поджёг одну из курток. Однако испугавшись наказания, школьник не стал привлекать внимание к ситуации и вернулся в класс. Четвероклассника решили не наказывать, а на его защиту встал сам мэр Краснодара. Первышов призвал не делать из ребёнка изгоя и пообещал компенсировать ущерб.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в понедельник в школах Благовещенска из-за звонка о минировании эвакуируют учеников и преподавателей. Анонимные сообщения поступили в более чем два десятка учебных заведений.