Семьям школьников выплатили компенсации из-за ущерба, который был причинён во время пожара в гардеробе 49-й краснодарской школы. В огне пострадали 86 курток и 11 комплектов спортивной формы. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.
По его словам, деньги удалось найти во внебюджетных источниках, а размер выплат составил от двух до пяти тысяч рублей. В итоге общая сумма выплат составила 470 тысяч рублей,
Выплату постарались организовать максимально оперативно, поскольку необходимость покупки новой верхней одежды для бюджета некоторых семей может быть весьма ощутима. Отрадно, что есть неравнодушные люди, оказавшие помощь, — подчеркнул Первышов.
Пожар в раздевалке устроил ученик четвёртого класса. Мальчик играл с зажигалкой и случайно поджёг одну из курток. Однако испугавшись наказания, школьник не стал привлекать внимание к ситуации и вернулся в класс. Четвероклассника решили не наказывать, а на его защиту встал сам мэр Краснодара. Первышов призвал не делать из ребёнка изгоя и пообещал компенсировать ущерб.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в понедельник в школах Благовещенска из-за звонка о минировании эвакуируют учеников и преподавателей. Анонимные сообщения поступили в более чем два десятка учебных заведений.
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