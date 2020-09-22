В Краснодаре после смертельного ДТП арестовали полицейского

https://static.news.ru/photo/b9a4db8e-fcbc-11ea-a20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд Краснодара избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для полицейского, который сбил 16-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба суда. Арестованного сотрудника патрульно-постовой службы подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). При избрании меры пресечения суд принял во внимание то, что полицейский покинул место происшествия, а позже пытался скрыть свою причастность к ДТП.

Как передавал NEWS.ru, 19 сентября 24-летний сотрудник ППС на своем личном автомобиле Kia Rio ехал по улице Красной в станице Старокорсунской Краснодарского края. Приближаясь к пешеходному переходу, полицейский не сбросил скорость, как того требуют правила дорожного движения. В результате он сбил несовершеннолетнюю девушку. Она получила тяжёлые травмы и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.