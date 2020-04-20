В Краснодаре 73-летний пенсионер задушил соседа по палате

В Краснодаре 73-летний мужчина, проходивший лечение в отделении эндокринологии местной больницы, убил 39-летнего соседа по палате.
По словам пенсионера, в ночь на 18 апреля ему показалось, что он находится дома, а сосед якобы проник в его квартиру. Из-за этого он набросился на «обидчика» и задушил, сообщает Telegram-канал «360».
На крики сбежались врачи, но ничем жертве помочь не смогли.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве пенсионер убил соседа по палате из-за того, что последний стонал и мешал ему спать.
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