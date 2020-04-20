В Краснодаре 73-летний пенсионер задушил соседа по палате

https://static.news.ru/photo/da9b6aa4-82ed-11ea-87b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Краснодаре 73-летний мужчина, проходивший лечение в отделении эндокринологии местной больницы, убил 39-летнего соседа по палате.

По словам пенсионера, в ночь на 18 апреля ему показалось, что он находится дома, а сосед якобы проник в его квартиру. Из-за этого он набросился на «обидчика» и задушил, сообщает Telegram-канал «360».

На крики сбежались врачи, но ничем жертве помочь не смогли.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве пенсионер убил соседа по палате из-за того, что последний стонал и мешал ему спать.