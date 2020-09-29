В Коми на шахте при проведении демонтажных работ погибли два человека

https://static.news.ru/photo/625595dc-0237-11eb-808e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11.mchs.gov.ru

Два человека погибли на шахте «Воркутауголь» в Коми во время проведения демонтажных работ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, обрушился переход между зданиями на поверхности шахты «Северная».

Поступило сообщение, что на территории поверхности шахты «Северная» произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями, — говорится в сообщении.

РИА Новости сообщает , что инцидент произошёл на законсервированной шахте «Аяч-Яга» в Воркуте.

NEWS.ru писал, что при аварии на шахте в Китае погибли 16 человек. Инцидент произошёл в городе Чунцин. Загорелись ремни наклонного ленточного транспортёра, что привело к повышению сверхдопустимой нормы углекислого газа.