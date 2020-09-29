В Коми на шахте при проведении демонтажных работ погибли два человека

Два человека погибли на шахте «Воркутауголь» в Коми во время проведения демонтажных работ.
Как
Поступило сообщение, что на территории поверхности шахты «Северная» произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями, — говорится в сообщении.
РИА Новости
NEWS.ru писал, что при аварии на шахте в Китае погибли 16 человек. Инцидент произошёл в городе Чунцин. Загорелись ремни наклонного ленточного транспортёра, что привело к повышению сверхдопустимой нормы углекислого газа.
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