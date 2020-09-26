При аварии на шахте в Китае погибли 16 человек

В угольной шахте в городе Чунцин на юго-западе Китая загорелись ремни наклонного ленточного транспортёра.
Как
Одного шахтёра госпитализировали, тяжесть его состояния пока неизвестна. Китайские власти начали расследование причин происшествия.
В сентябре в провинции Южная Кива на востоке ДР Конго произошло обрушение сразу на трёх золотых рудниках, писал NEWS.ru. К катастрофе привели многодневные проливные дожди. Погибло более 50 человек, большинство из них были молодыми людьми. Кроме спасателей, в ликвидации последствий ЧП принимали участие сотни добровольцев из числа местных жителей.
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