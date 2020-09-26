При аварии на шахте в Китае погибли 16 человек

https://static.news.ru/photo/ddd51abe-009f-11eb-9c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Wei/XinHua/Global Look Press

В угольной шахте в городе Чунцин на юго-западе Китая загорелись ремни наклонного ленточного транспортёра.

Как сообщает агентство «Синьхуа», возгорание привело к повышению сверх допустимой нормы концентрации угарного газа. В результате ЧП под землёй оказались заблокированными 17 шахтёров. Когда спасатели добрались до горняков, 16 были уже мертвы.

Одного шахтёра госпитализировали, тяжесть его состояния пока неизвестна. Китайские власти начали расследование причин происшествия.

В сентябре в провинции Южная Кива на востоке ДР Конго произошло обрушение сразу на трёх золотых рудниках, писал NEWS.ru. К катастрофе привели многодневные проливные дожди. Погибло более 50 человек, большинство из них были молодыми людьми. Кроме спасателей, в ликвидации последствий ЧП принимали участие сотни добровольцев из числа местных жителей.