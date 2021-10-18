В колонии Владикавказа после бунта нашли запрещённые предметы

Сотрудники ФСИН обнаружили в исправительной колонии № 1 Владикавказа, где прошли массовые беспорядки осуждённых, более 180 мобильных телефонов и колюще-режущие предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС. Бунт в колонии произошёл 15 октября, в нём участвовали 600 заключённых.

Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещённые предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания, — сообщили в службе.

Отмечается, что предварительно ущерб от беспорядков превысил сумму в три миллиона рублей. Комиссия ФСИН продолжает работать в исправительном учреждении.

Беспорядки в исправительной колонии № 1 Владикавказа с участием около 600 заключённых прошли 15 октября. В результате были разбиты видеокамеры и внутренние двери учреждения. Силовики подавили бунт.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев заявил, что штурмовать здание не потребовалось, заключённые подчинились требованию построиться, после чего на территорию вошли сотрудники спецслужб. По версии заключённых, трое участников беспорядков были избиты, одного из них увезли.

Во ФСИН причиной бунта назвали плановый обыск в колонии. По данным службы, двое заключённых отказались подчиняться законным требованиям, что спровоцировало других осуждённых.