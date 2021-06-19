В Клину арестовали подполковника ФСБ по подозрению в коррупции

https://static.news.ru/photo/a083b092-1ebb-11ea-9420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Военный суд в Московской области санкционировал арест заместителя начальника управления ФСБ по городу Клину Максима Катина. Подполковника подозревают в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Агентство отмечает , что Катина задержали с поличным при передаче взятки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в подмосковном Клину были установлены и задержаны должностные лица, среди которых — оперативный сотрудник одной из российских спецслужб Максим Сергеевич Катин, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что суд заключил подозреваемого сотрудника ФСБ под стражу на два месяца. Следователи подозревают Катина в покровительстве незаконному выделению земли в одном из карьеров в Клину.

Ранее стало известно, что в Москве задержаны бывший зампредседателя ЦБ РФ и завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко и предприниматель Максим Пальчун. Их обвиняют в особо крупной растрате. Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.