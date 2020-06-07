Происшествия

В Казани проверяют видео, где ребёнка заставили доставать еду из помойки

14:25, 08 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того, как в соцсетях появилась видеозапись, на которой две женщины засунули маленького ребёнка в мусорный контейнер и потребовали вытаскивать оттуда просроченные продукты, казанские прокуроры инициировали проверку. Об этом сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Прокуратура Московского района Казани проводит проверку в связи с появившимся в сети видео, на котором две женщины посадили в мусорный контейнер маленького ребёнка и заставили доставать оттуда просроченные продукты, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в прокуратуре, очевидцы рассказали, что инцидент произошел на проспекте Ибрагимова в Казани.

Органы внутренних дел возбудили административное расследование по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Личности женщин и малыша сейчас устанавливают. Если будут обнаружены основания, то правоохранительные органы примут меры реагирования.

Как писал NEWS.ru, ранее подростки в Петербурге жестоко избили ребёнка палками. 

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