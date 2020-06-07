В Казани проверяют видео, где ребёнка заставили доставать еду из помойки

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В Саблинском районе Татарстана местный житель подозревается в убийстве отца и в нападении на мать из-за недостатка внимания к себе.

По версии следствия, 18-летний мужчина накинулся с ножом на своих родителей. После этого он поджёг дом. Соседи вызвали пожарных и скорую. 56-летний отец подозреваемого через несколько часов скончался в больнице....