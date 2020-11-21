В Казани пожарные потушили огонь в исправительной колонии

https://static.news.ru/photo/11633aee-2cda-11eb-ac34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани пожарные потушили возгорание в столовой колонии № 19 на Магистральной улице. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью локализован в 16:29. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание на подстанции. Об этом рассказал изданию «Интерфакс-Поволжье» представитель УФСИН России по Татарстану.

О возгорании стало известно в воскресенье днём. В промышленной зоне колонии загорелась кровля. Огонь удалось локализовать на площади 200 кв. метров.

Еще один пожар сегодня произошёл в исправительной колонии № 3, расположенной в барнаульском посёлке Куета. По данным МЧС по Алтайскому краю, загорелся банно-прачечный комбинат. Сообщалось о большой площади возгорания. Данных о пострадавших пока не поступало, писал NEWS.ru.