https://static.news.ru/photo/aa725c0a-2b29-11ea-8309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионерка из города Пудож в Карелии умерла без медицинской помощи в коридоре больницы, куда врачи везли её с инсультом около 200 километров.

По словам родных погибшей, 7 декабря пожилой женщине стало плохо. Приехавшие на вызов врачи оказали пенсионерке первую помощь и решили везти её почти 200 километров до клиники в соседнем городе Медвежьегорск, где есть необходимое оборудование. Однако вместо кареты скорой помощи пациентку загрузили в обычный УАЗ, а сопровождающая медсестра села к водителю, а не к больной. По пути машина заезжала ещё за одним пациентом и на заправку, передаёт «Губернiя Daily».

Когда автомобиль доехал до Медвежьегорской больницы, пенсионерку перенесли в коридор и оставили ждать врача. Медики вспомнили о ней, когда родственники начали ругаться. В результате женщина умерла. Семья погибшей написала обращение в Минздрав, прокуратуру, Пудожскую ЦРБ и президенту России Владимиру Путину. Родные потребовали выяснить, почему в районе нет машин скорой помощи для сложных пациентов, а в больнице в Пудожи — нужного оборудования. Кроме того, возникли претензии и к самим медикам.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Красноярской области умерла, не дождавшись помощи врачей, которые ушли праздновать День молодёжи. Инцидент произошёл в селе Партизанское. В полицию пришла дочь женщины. Она рассказала, что её мать обратилась к медикам из-за фурункула в паху. Однако в больнице посчитали, что ситуация не требует оперативного вмешательства, и отправили пациентку домой, не назначив никакого лечения. В итоге женщина скончалась от заражения крови.