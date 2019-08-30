https://static.news.ru/photo/802aa626-cbc7-11e9-8b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница Красноярской области умерла, не дождавшись помощи врачей, которые ушли праздновать День молодёжи. Инцидент произошёл в селе Партизанское.

В полицию обратилась дочь женщины. Она рассказала, что её мать обратилась к медикам из-за фурункула в паху. Однако в больнице посчитали, что ситуация не требует оперативного вмешательства и отправили пациентку домой, не назначив никакого лечения. В итоге женщина скончалась от заражения крови, передаёт « Газета.Ру ».

Ранее, как писал News.ru, женщину с отёком Квинке отказались принимать в больнице Тюмени. По данному факту следователи и региональный департамент здравоохранения организовали проверку.