Жительница Красноярской области умерла, не дождавшись помощи врачей, которые ушли праздновать День молодёжи. Инцидент произошёл в селе Партизанское.
В полицию обратилась дочь женщины. Она рассказала, что её мать обратилась к медикам из-за фурункула в паху. Однако в больнице посчитали, что ситуация не требует оперативного вмешательства и отправили пациентку домой, не назначив никакого лечения. В итоге женщина скончалась от заражения крови, передаёт «
Ранее, как писал News.ru, женщину с отёком Квинке отказались принимать в больнице Тюмени. По данному факту следователи и региональный департамент здравоохранения организовали проверку.