Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница Красноярской области умерла, не дождавшись помощи врачей, которые ушли праздновать День молодёжи. Инцидент произошёл в селе Партизанское.

В полицию обратилась дочь женщины. Она рассказала, что её мать обратилась к медикам из-за фурункула в паху. Однако в больнице посчитали, что ситуация не требует оперативного вмешательства и отправили пациентку домой, не назначив никакого лечения. В итоге женщина скончалась от заражения крови, передаёт «Газета.Ру».

Ранее, как писал News.ru,  женщину с отёком Квинке отказались принимать в больнице Тюмени. По данному факту следователи и региональный департамент здравоохранения организовали проверку.

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