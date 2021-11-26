В Карачаево-Черкесии ликвидировали двух боевиков

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В Карачаево-Черкесской Республике в рамках контртеррористической операции силовики ликвидировали двух вооружённых боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным ведомства, они готовили теракты.

Боевиков обнаружили в горно-лесистой местности в Карачаевском районе республики. В целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения совершения злоумышленниками террористических акций был введён режим КТО. Заблокированным бандитам предложили сложить оружие и сдаться.

В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы, — рассказали в НАК.

Ранее сообщалось, что в сентябре двое боевиков были ликвидированы в Буйнакском районе Дагестана. На месте боестолкновения сотрудники правоохранительных органов нашли автоматическое оружие и боеприпасы. В машине бандитов было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Летом силовики уничтожили пятерых вооружённых бандитов к Кабардино-Балкарии. Боевики готовили теракты, при задержании они оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.