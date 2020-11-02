В Карабахе убили заместителя командующего армией НКР

https://static.news.ru/photo/9b455d70-1d15-11eb-ad2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Заместитель командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики полковник Артур Саркисян был убит во время боя в Карабахе.

Вместе с Саркисяном погиб начальник штаба 18-й мотострелковой дивизии НКР полковник Сергей Шакарян. Обстоятельства и точная дата их смерти в данное время неизвестны, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на опубликованные НКР списки погибших.

Тем временем, по информации армянской стороны, состояние бывшего командующего Армией обороны НКР Джалала Арутюняна «продолжает оставаться тяжёлым, но стабильным». Ранее сообщалось, что военачальник получил «лёгкое ранение» на одной из боевых позиций. По информации Минобороны Азербайджана, кортеж генерала был атакован 31 октября прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.