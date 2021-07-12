В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
10:23, 24 октября 2021
Фото: kalmykia.sledcom.ru
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Калмыкии. В результате аварии погибли шесть человек, включая несовершеннолетнего, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СКР.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб, прибыл глава Яшкульского района. Изучается техническая документация, следователи допрашивают водителя автобуса, назначен ряд технических экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автобус ехал из Махачкалы в Петербург, всего в салоне, по предварительным данным, находились 28 человек. Произошло лобовое столкновение, автобус врезался в грузовой автомобиль КамАЗ.