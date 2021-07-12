В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом

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Сотрудники органов правопорядка нашли одну из двух школьниц, пропавших в Ленинском районе города. Девушки, которым 13 и 16 лет, исчезли при разных обстоятельствах. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В ночь на 24 октября в правоохранительные органы поступило заявление от одного из жителей города о том, что его 16-летняя падчерица не появилась дома и не выходит на связь. Девушка...