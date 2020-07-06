В Калининграде задержали подозреваемого, который сообщил о «бомбах» в ТЦ

https://static.news.ru/photo/225fbfb2-bfd3-11ea-9a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Полицейские Калининграда задержали подогреваемого мужчину, который сообщил о ложном минировании в двух торговых центрах: «Европа» и «Плаза».

Звонок о якобы минировании торговых центров поступил сегодня вечером. Люди были эвакуированы, на месте работали оперативные службы, — привели сообщение руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова в ТАСС.

Отмечается, что на месте предполагаемого минирования работали представители Росгвардии и других силовых ведомств.

По итогам проверки, которую провели сотрудники спецслужб в «Плазе» и «Европе», никаких подозрительных предметов не было обнаружено, угроза оказалась ложной. Более того, сотрудники УМВД по горячим следам в ходе оперативных мероприятий задержали (предположительно звонившего) жителя Калининградской области 1998 года рождения, сейчас он находится в отделении полиции, — процитировали руководителя пресс-службы правительства Калининградской области в РИА Новости.

В агентстве отметили, что с конца 2019 года прошла волна угроз минирования. Сообщалось, что об угрозах взрыва в торговых центрах, судах, учебных заведениях, на станциях метро и вокзалах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре суда в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании.