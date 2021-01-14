В Калининграде за взятку задержали лжесотрудника ФСБ и его подельника

https://static.news.ru/photo/e7af0f56-566a-11eb-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калининграде силовики задержали двоих мужчин, один из которых представлялся сотрудником Федеральной службы безопасности. Они обещали за деньги помочь фигуранту уголовного дела избежать наказания.

При этом никакого отношения к силовым службам они не имели и никак повлиять на ход следствия не могли, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Там рассказали, что в декабре 2020 года предприимчивые приятели узнали, что в доме жителя Калининграда в ходе обыска сотрудники регионального подразделения ФСБ обнаружили боеприпасы. Тогда один из обвиняемых сказал мужчине, якобы знает сотрудника силовой службы, который может освободить подозреваемого от преследования по закону за незаконный оборот боеприпасов.

В роли сотрудника выступил второй участник этой достаточно простой схемы. Он пообещал решить проблему за 400 тысяч рублей. Сразу после получения от фигуранта дела половины суммы 15 декабря было произведено задержание.

Сейчас обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление» и по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Вину мужчины признали частично. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, как писал NEWS.ru, лжесотрудника ФСБ задержали в Крыму. Мошенник заявил, что может помочь находящемуся под следствием жителю Севастополя. За свои «услуги» он попросил 2,3 млн рублей.