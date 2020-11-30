В Иваново немой мальчик пропал во время прогулки с бабушкой

https://static.news.ru/photo/5e3a4d90-3305-11eb-8831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски немого девятилетнего мальчика, который пропал в Иваново во время прогулки с бабушкой.

Ребёнок гулял с родственницей 30 ноября за домом по улице 2-й Ключевой. По словам бабушки, внук катался с горки, однако в какой-то момент она потеряла его из виду. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», мальчик не может разговаривать, говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС, а также волонтёры.

Ранее NEWS.ru писал, что тело 14-летнего подростка с аутизмом было найдено в лесном массиве в Новосибирске без признаков насильственной смерти. Днём 1 июля Олег Иванов со своим отцом вышли на остановке «ТЭЦ-5» в Октябрьском районе и пошли по лесной дороге к МЖК «Восточный». По пути они встретили мужчину с собакой, которую подросток испугался и стал уходить в сторону. В свою очередь отец попросил прохожего пристегнуть животное и спросил, как им с сыном пройти к МЖК. Закончив беседу, мужчина увидел, что ребёнок исчез.