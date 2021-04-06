В Иркутске обнаружили свалку ампутированных конечностей

https://static.news.ru/photo/99cd7856-9772-11eb-8649-96000091f725_660.jpg Фото: ВЕСТИ ИРКУТСК/youtube.com

Жители Иркутска пожаловались на странные контейнеры, из которых вытекала кровь. Подобные ящики появлялись регулярно — каждые два дня. Обеспокоенные граждане обратились с жалобой в правоохранительные органы, сообщают «Вести-Иркутск».

Как выяснилось, в контейнерах находились человеческие останки: ампутированные руки и ноги, а также органы, удалённые после хирургических операций. Свалку устроили несколько местных медучреждений.

Подобные «медицинские отходы класса Б» должны отправлять для утилизации в специальную печь. Перевозку осуществляет специализированная компания. Такие отходы несут угрозу людям, поскольку могут быть разносчиками различных заболеваний. В соответствии с законом на месте их утилизации должны находиться санитарная зона и холодильное оборудование.

Дело под свой контроль взяла прокуратура Ленинского района Иркутска. Роспотребнадзор также проведёт проверку данного факта.

Ранее на свалке под Магнитогорском нашли человеческую голову. О находке полицейским рассказали местные жители. Силовики возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По мнению судмедэкспертов, останки принадлежат мужчине. Его личность выясняют. По предварительным данным, злодеяние совершили давно. Часть тела уже успела разложиться. Кроме того, её погрызли бездомные собаки, сообщал NEWS.ru.