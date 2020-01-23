https://static.news.ru/photo/d9c2664c-3dbe-11ea-83ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Рыба-пила насквозь проткнула шею 16-летнему жителю Индонезии, выскочив из воды. Инцидент произошёл, когда Мухаммед Идул вместе с семьёй рыбачил в открытом море.

После удара подросток выпал из лодки за борт. Он сумел забраться обратно. После прибытия на берег молодого человека доставили в госпиталь города Макассар для проведения экстренной операции, пишет New York Post.

Teen lucky to be alive after fish jumps in boat, stabs him in neck https://t.co/ZYb1gfGvKW pic.twitter.com/K0ntVHqBOi — New York Post (@nypost) January 22, 2020

Трём хирургам и двум анестезиологам понадобилось два часа, чтобы удалить голову рыбы из горла Мухаммеда. Состояние подростка оценивается как стабильное, он проведёт в госпитале несколько дней для предотвращения попадания инфекции.

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