После удара подросток выпал из лодки за борт. Он сумел забраться обратно. После прибытия на берег молодого человека доставили в госпиталь города Макассар для проведения экстренной операции, пишет New York Post.

