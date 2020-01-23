Рыба-пила насквозь проткнула шею 16-летнему жителю Индонезии, выскочив из воды. Инцидент произошёл, когда Мухаммед Идул вместе с семьёй рыбачил в открытом море.
После удара подросток выпал из лодки за борт. Он сумел забраться обратно. После прибытия на берег молодого человека доставили в госпиталь города Макассар для проведения экстренной операции, пишет New York Post.
Трём хирургам и двум анестезиологам понадобилось два часа, чтобы удалить голову рыбы из горла Мухаммеда. Состояние подростка оценивается как стабильное, он проведёт в госпитале несколько дней для предотвращения попадания инфекции.
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