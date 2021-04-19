В ходе спецоперации ФСБ задержала 55 нелегальных «оружейников»

https://static.news.ru/photo/0d105700-a0e9-11eb-91cc-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

ФСБ провела масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны в 21 регионе страны 55 человек, занимавшихся нелегальной модернизацией оружия и боеприпасов.

Как сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные восстанавливали в подпольных мастерских боевые свойства гражданских образцов оружия, которое потом сбывалось. Благодаря спецслужбе была прекращена деятельность 27 таких мастерских.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе три пулемёта, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулемётов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера. Также были обнаружены 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, около восьми тысяч патронов, более семи килограммов взрывчатых веществ и 57 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Ранее сообщалось, что в феврале сотрудники ФСБ задержали 43 подпольных оружейника в 19 регионах России. Тогда было изъято порядка 200 единиц оружия.