В ХМАО вынесли приговор физрукам после гибели ребёнка в бассейне

Сургутский городской суд вынес приговор двум учителям физкультуры, по вине которых погиб девятилетний ребёнок. Ученик захлебнулся в бассейне местной школы, а после умер в больнице, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Одному из учителей назначено наказание в виде ограничения свободы на два года и два месяца, другому — ограничение свободы на два года. Оба признаны в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Аустеру назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года два месяца, Бауну — назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года, — говорится в сообщении суда.

Также учителя лишены права заниматься педагогической и образовательной деятельностью сроком на два года. Происшествие случилось 3 февраля 2021 года. Школьник на уроке физкультуры во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть в бассейне. Ученика незамедлительно достали из воды и доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Суд пришёл к выводу, что оба педагога ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, не обеспечили охрану жизни и здоровья подопечного, оставив его без присмотра в бассейне, хотя обязаны были постоянно контролировать поведение и местонахождение детей, а также предупреждать опасные ситуации.

Ранее в бассейне «Бригантина» санатория «Обские плёсы» в Алтайском крае 5 января утонул 12-летний мальчик, который находился на отдыхе вместе с родителями. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека).