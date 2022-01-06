12-летний мальчик утонул в бассейне в Алтайском крае

В бассейне «Бригантина» санатория «Обские плёсы» в Алтайском крае 5 января утонул 12-летний мальчик, который находился на отдыхе вместе с родителями. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека), передаёт краевое следственное управление СК. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, устанавливаются лица, отвечающие за технику безопасности в бассейне.

Днём 5 января 2022 года в бассейне <...> было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления, — говорится в сообщении СК.

В ходе расследования установлено, что находясь в бассейне, подросток в какой-то момент скрылся под водой и больше не появлялся на поверхности. Когда его достали, он уже не подавал признаков жизни. Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о смерти в бассейне российского художника Василия Бубнова, участвовавшего в оформлении станций метро «Пушкинская» и «Печатники». Рядом с мужчиной в это время на дорожке было много посетителей и два инструктора, но на потерявшего сознание 72-летнего Бубнова обратили внимание не сразу. По факту смерти прокуратура начала проверку. Установлено, что художник умер от острой сердечной недостаточности.