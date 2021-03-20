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В Химках локализовали пожар на стекольном заводе

17:11, 20 марта 2021 28
Фото: 50.mchs.gov.ru

В микрорайоне Сходня подмосковных Химок загорелся стекольный завод. Пожарным удалось локализовать пламя на площади в 500 кв. метров спустя полтора часа после сообщения о возгорании. О пострадавших и причинах пожара пока ничего не известно.

В 16:48 локализация на 500 квадратных метрах, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре по адресу: микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56, поступила в 15:26. Возгорание было зафиксировано на площади в 750 квадратных метров. Для тушения были привлечены четыре единицы техники и 16 пожарных.

Как писал NEWS.ru, в этот же день возгорание на территории Измайловского кремля пожарным удалось локализовать менее чем за 30 минут после поступившего сообщения. Пострадавших нет. Сообщение о возгорании на территории Измайловского кремля по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1, поступило в 15:12. Это здание разноуровневое, 1–3-этажное, деревянное. Возгорание случилось на первом этаже. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг сложности, из соседних помещений эвакуировали людей.

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