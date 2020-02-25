На перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский с рельсов сошли 18 вагонов с углём. Причины происшествия выясняются.
Авария произошла в 07:45 мск на двухпутном электрифицированном участке Архара — Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги. Никто не пострадал. В настоящее время нарушен габарит обоих путей, а также отсутствует напряжение в контактной сети второго пути,
Как писал NEWS.ru, 12 февраля похожий инцидент произошёл в Амурской области. На Транссибе сошли с рельсов 10 вагонов с углём. Тогда также обошлось без пострадавших.
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