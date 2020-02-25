https://static.news.ru/photo/6bd61546-57a6-11ea-a25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Хабаровск/vk.com

На перегоне Тоннельный — Кундур-Хабаровский с рельсов сошли 18 вагонов с углём. Причины происшествия выясняются.

Авария произошла в 07:45 мск на двухпутном электрифицированном участке Архара — Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги. Никто не пострадал. В настоящее время нарушен габарит обоих путей, а также отсутствует напряжение в контактной сети второго пути, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля похожий инцидент произошёл в Амурской области. На Транссибе сошли с рельсов 10 вагонов с углём. Тогда также обошлось без пострадавших.