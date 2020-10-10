В Хабаровске внутри грузовика взорвался газовый баллон

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В Хабаровске в одном из микрорайонов внутри грузовика взорвался газовый баллон, возгорание полностью ликвидировано, следует из сообщения регионального главка МЧС.

Так, инцидент произошёл в посёлке Горького по адресу улица Гагарина, 8 у остановки вблизи жилого дома. Из-за взрыва в соседних зданиях выбило стёкла. Вскоре к месту происшествия выехали два отделения пожарной охраны.

Автомобиль загорелся на площади 7 квадратных метров. Внутри него находился газовый баллон. В результате высоких температур он разгерметизировался, — говорится в сообщении МЧС, передаёт РИА Новости.

Пожар был потушен в 16:17 по местному времени (9:17 мск). Информации о пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что взрыв резервуара с мазутом прогремел в жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе Бейрута. В результате возник крупный пожар.

В результате взрыва пострадали два рабочих из Сирии и Бангладеш. Также в больницу «Макасед» доставили несколько человек, отравившихся угарным газом.