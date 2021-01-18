В гостинице нашлись люди, которые могли быть на пути лавины на Домбае

https://static.news.ru/photo/24778a0a-59c0-11eb-aaef-fa163e074e61_660.jpg Фото: 09.mchs.gov.ru

Несколько человек, которые, как предполагалось, могли оказаться под снежным завалом на горнолыжной трассе на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, обнаружили в гостинице. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Несколько человек, которые могли оказаться на пути лавины, нашлись в гостинице. Они не пострадали, — сказал собеседник ТАСС.

Экстренные службы сейчас выясняют, сколько ещё людей остаются под завалами. По последним подсчётам их может быть трое.

В понедельник, 18 января, лавина сошла с 5-й по 4-ю очередь канатно-кресельной дороги на горнолыжном курорте на Домбае. По данным экстренных служб, одну женщину удалось спасти, но под снежным завалом могут находиться ещё 12 человек.

Специалисты в качестве предварительной версии назвали сейсмическое воздействие от другой лавины. Она была ранее спущена искусственно. Шесть человек при этом самостоятельно выбрались из-под снега. Ранее было обнаружено тело одного погибшего. Сейчас поисково-спасательные работы временно приостановлены до утра из-за наступления тёмного времени суток и снегопада.

Жертвой лавины в КЧР стал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесии «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, сообщал NEWS.ru.