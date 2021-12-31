В голландском Хаксбергене при запуске фейерверка погиб 12-летний мальчик 

В голландской общине Хаксберген, которая находится на востоке страны, во время запусков самодельных фейерверков погиб 12-летний юноша. Ещё один мальчик 11 лет получил травмы. По данным местной полиции, погибший наблюдал как запускают самодельное устройство с молотом.

В Хаксбергене 12-летний мальчик погиб в результате несчастного случая во время применения самодельного устройства с молотом. Сам мальчик не запускал устройство, а был сторонним наблюдателем, — сообщила полиция.

Мальчик был экстренно доставлен в больницу санитарной авиацией, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Также с травмами был госпитализирован 11-летний мальчик.

Известно, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве.

Дети были очевидцами запуска фейерверка с помощью самодельной установки во время уличного празднества, в котором принимало участие четыре семьи.

Данное самодельное устройство с металлическим молотом является популярным в регионе Твенте и не запрещено законом. Однако в этом году власти настоятельно попросили граждан воздержаться от запуска фейерверков из-за загруженности больниц в связи с коронавирусом.

Ранее в одной из пятиэтажек города Москвы на улице Героев Панфиловцев прогремел взрыв, в результате которого пострадал 28-летний мужчина. Выяснилось, что причиной взрыва стала самодельная петарда. Пострадавший был доставлен в госпиталь с сильными ожогами. Позже в Сети появилось видео с кадрами из его квартиры, повсюду были видны следы крови, что свидетельствует о серьёзных травмах пострадавшего.