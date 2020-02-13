https://static.news.ru/photo/a250b1a6-4efc-11ea-8b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Неизвестный дважды сообщил о минировании гостиницы в немецком городе Билефельд. Из-за анонимных угроз полиции пришлось в ночь на 14 февраля эвакуировать из отеля 106 постояльцев и разместить их в автобусах.

После этого правоохранители оцепили территорию и начали обыскивать здание. Взрывчатых веществ на территории обнаружено не было. Спустя несколько часов людям разрешили вернуться в свои номера, уточняется в пресс-релизе.

Bombendrohung in Bielefelder Hotel - 106 GÃ¤ste mussten raus https://t.co/HG9MMbj2tQ pic.twitter.com/vgtLFRn6Cd — WAZ (@WAZ_Redaktion) February 14, 2020

Стражи порядка устанавливают личность анонима, проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что в офис Социал-демократической партии Германии в Бремене прислали подозрительный конверт.