Фото: Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Неизвестный дважды сообщил о минировании гостиницы в немецком городе Билефельд. Из-за анонимных угроз полиции пришлось в ночь на 14 февраля эвакуировать из отеля 106 постояльцев и разместить их в автобусах.

После этого правоохранители оцепили территорию и начали обыскивать здание. Взрывчатых веществ на территории обнаружено не было. Спустя несколько часов людям разрешили вернуться в свои номера, уточняется в пресс-релизе.

Стражи порядка устанавливают личность анонима, проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что в офис Социал-демократической партии Германии в Бремене прислали подозрительный конверт.

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