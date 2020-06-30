В Екатеринбургской больнице медсестра сошла с ума во время дежурства

В Екатеринбурге из ЦГБ № 7 госпитализировали медсестру с психическим расстройством.
По рассказам сотрудников больницы, медсестра кардиологического отделения сошла с ума прямо во время дежурства. Женщина целый день «устраивала кордебалет сотрудниками», с которыми работала в смену, а ночью поливала на головы больных воду из кружки. При этом медсестра угрожала пациентам, обещая, что те не доживут до утра.
Женщину отправили на скорой помощи на обследование в психиатрическую больницу. Издание URA.RU
Медсестру забрали из чистой зоны медицинского учреждения, однако известно, что несколько дней назад произошел у нескольких сотрудников ЦГБ № 7 был подтверждён коронавирус.
Ране тульская медсестра Надежда Жукова, которая стала звездой Интернета благодаря прозрачному защитному костюму, рассказала, что была не готова к свалившейся на неё известности, писал NEWS.ru.
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