В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах домов

https://static.news.ru/photo/7226968c-7510-11ea-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Полицейские задержали предполагаемого серийного поджигателя жилых домов в Екатеринбурге. Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев в Facebook.

Парламентарий рассказал, что сотрудники правоохранительных органов поймали подозрительного молодого человека. Следователи его уже допросили с применением полиграфа. Сейчас он даёт признательные показания.

Молодой человек признался в пяти поджогах, в том числе на Омской, 91, где заживо сгорели восемь человек, — написал Вихарев.

Полицейские считают, что мужчина может быть пироманом и поджигал дома «без особой причины».

Ранее стало известно, что за последний месяц в Екатеринбурге сгорели восемь бараков. В огне погибли восемь человек.

Как писал NEWS.ru, ранее жительницу Екатеринбурга оштрафовали за распространение панических слухов о закрытии столицы Среднего Урала. Она утверждала, что в город нельзя будет въехать гостям и людям без прописки.