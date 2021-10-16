В Екатеринбурге 16 человек погибли из-за отравления метанолом

Шестнадцать человек умерли в Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города. Об этом ТАСС сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления метанолом. Предприниматель, который работал — его уже задержали — на рынке ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив, — сказал он.

В региональном Минздраве сообщили, что информация об отравлении в ведомство не поступала.

Ранее 34 человека погибли в Оренбургской области после отравления суррогатным алкоголем. Сообщения об отравлении начали поступать в ночь на 7 октября. Алкоголь пострадавшие покупали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.

По факту произошедшего возбуждено пять уголовных дел. Задержаны девять человек, причастных к продаже суррогата. Часть из них арестованы.